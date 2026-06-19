防御率1.06→1.47と大きく後退【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点の粘投で今季7勝目を挙げた。一方で防御率は今季ワーストの1.47まで悪化。2登板連続で失点が嵩んでいる。米識者はその理由を声高に主張した。登板前の段階で防御率1.06を記録し、“隠れ1位”だった大谷。この日も4回まで無失点に抑えたが、5回