6月18日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、先日放送されたテレビ東京の『昼めし旅 ～あなたのご飯見せてください!～』への出演を振り返り、初めて経験したアポなしロケの舞台裏を明かした。 -「菅井友香の持ってるところを見