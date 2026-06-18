6月18日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、先日放送されたテレビ東京の『昼めし旅 ～あなたのご飯見せてください!～』への出演を振り返り、初めて経験したアポなしロケの舞台裏を明かした。

-「菅井友香の持ってるところを見せたかったんですけど」-

『昼めし旅 ～あなたのご飯見せてください!～』は、テレビ東京系列で放送されている人気番組。ニッポンの「リアルなご飯」にスポットをあて、「あなたのご飯見せて下さい」を合い言葉に「昼めし旅」を敢行！その土地ならではのお昼ご飯や人気店、魅力的なご飯をご紹介！という番組。

この番組の６月１７日の放送に菅井が出演したが、それが中々に大変だったそう。番組では千葉県印西市を訪れ、道の駅でアポなしで声を掛けながら昼食作りを見せてもらう交渉に挑戦。しかし、テレビには映りたくないという人や、自宅への案内が難しい事情を抱える人も多く、交渉は思うように進まなかったという。

ロケ中には、番組を知っている視聴者と出会い期待が高まる場面もあったものの、家族の都合などで実現には至らず。昼食を食べない生活習慣の夫婦や移動予定のある店舗関係者など、タイミングにも恵まれなかった。紹介を受けて別の場所へ足を運ぶなど粘り強く挑戦を続けたが、取材不可や定休日などが重なり、苦戦が続いたという。「菅井友香の持ってるところを見せたかったんですけど、この日はちょっと難しかったです」と振り返った。

それでもロケ終盤には、あらかじめ取材の約束をしていた印西市内の牧場を訪問。馬を身近に感じてもらうことを理念に、土地づくりから施設運営まで手掛ける女性オーナーの取り組みに触れ、馬だけでなくウサギやヤギなどの動物たちが穏やかに暮らす環境に「すごく愛情を注がれているんだなこの動物たちは」と、心が洗われたと語った。

さらに、その女性宅で振る舞われた無水カレーにも感銘を受けたそうで、野菜や果物のうま味が詰まった味わいに舌鼓を打ったという。「本当においしかった」と振り返り、自身も無水鍋に興味を持っていたこともあり、購入して挑戦してみたいと意欲ものぞかせた。