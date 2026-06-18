声優の水瀬いのりがInstagramを更新。高橋李依、伊藤美来とのオフショットを投稿した。 参考：水瀬いのり×高橋李依×伊藤美来がディズニーオフ満喫“おそろい声優3ショット”が尊い 「#みくいのりえ」というハッシュタグとともに投稿された写真には、3人が東京ディズニーランドを満喫する様子が収められている。映画『シュガー・ラッシュ』のキャラクター・ヴァネロペが多数映り込んでいることか