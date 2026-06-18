声優の水瀬いのりがInstagramを更新。高橋李依、伊藤美来とのオフショットを投稿した。

参考：水瀬いのり×高橋李依×伊藤美来がディズニーオフ満喫 “おそろい声優3ショット”が尊い

「#みくいのりえ」というハッシュタグとともに投稿された写真には、3人が東京ディズニーランドを満喫する様子が収められている。映画『シュガー・ラッシュ』のキャラクター・ヴァネロペが多数映り込んでいることから、現在開催中のスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を目当てに訪れたことがうかがえる。

お揃いの帽子をかぶってポーズを決める3ショットや、ディズニーキャラクターのぬいぐるみを掲げている写真などが投稿された。コメント欄には「かわいい」「ありがとうございます」など、仲睦まじい3人に喜びの声をあげるファンが多数現れている。

なお、水瀬は1月にも高橋、伊藤とともに東京ディズニーランドに訪れた際のオフショットを投稿している。3人は同世代の声優として多くの作品やイベントで共演を重ねている。（文＝リアルサウンド編集部）