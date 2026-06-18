全国各地の職人の技術を一堂に集めた「ニッポン匠の技展」が、岡山市北区の天満屋岡山店で開かれています。 【写真を見る】美しい日本の品石川県の “輪島塗” に高知県の “土佐打刃物” など全国の職人の技術を集めた「ニッポン匠の技展」 人形頭師の伝統の技で作られた「江戸木目込人形」です。 催しには、全国の15の都府県から21の事業者が集まっています。会場には、美しい漆の艶が映える石川県の「輪島塗」の椀や、約