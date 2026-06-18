この記事をまとめると ■クルマには車名のほかにグレード名なども付けられている ■文字に並べて読むと非常に長いモデルも珍しくない ■噛まずにスラスラいえるようになれば相当にハードコアなカーマニアになれるだろう 車名がとにかく長いクルマたちを一挙紹介 私事で恐縮だが、筆者の自家用車はスバル レヴォーグで、グレード名までを含む正式名称は「スバル・レヴォーグ STI Sport R EX Black Interior Selection」である。け