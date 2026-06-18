【ハーゲンダッツ ミニカップ「杏仁～白桃仕立て～」】 7月21日 発売（期間限定） 価格：373円 ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ「杏仁～白桃仕立て～」を7月21日より期間限定で販売する。価格は373円。 本商品は、杏仁と白桃を組み合わせた、濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめるアイスクリーム。 甘い香りとミル