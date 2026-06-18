18日（木）午後は、晴れ間の出る地域でも、山沿いを中心に雷雲が発達する可能性があります。急な雨や落雷、突風、降ひょうに注意してください。全国的に気温が高くなりますが、関東や東北の太平洋側は前日より低くなりそうです。ただし、気温が低めとはいっても、湿気がかなり多い状態が続くので、この空気感こそが苦手だという方も多いと思います。19日（金）は東日本や近畿で晴れ間があり、最高気温は関東で30℃前後、東海や近畿