現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＬ第１節で、イングランド代表はクロアチア代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。４−２で勝利した。この一戦で、２ゴールを挙げたのが、エースのハリー・ケインだ。まずは12分、ノニ・マドゥエケがルカ・モドリッチに倒されて得たPKでキッカーを担当。一度はGKドミニク・リバコビッチに止められたものの、リバコビッチの足が早くゴールラインを離れていたとして蹴り直しとなり、今