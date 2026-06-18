ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「つや姫」のランキング（月別、26年6月16日昼参照）より、トップ5だ。【5位】山形県 鶴岡市「特別栽培米 つや姫 精米 10kg（5kg×2袋）」20,000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】16年連続 食味ランキング最高評価 特Aの山形県産つや姫です。つや姫は、その名の通り美しいつやとコシのある食感が特徴的で、和食だけでなく様々な料理にも相性が良いお米です。