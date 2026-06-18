もっと金融リテラシーを高めることに貢献したい─。東証プライム上場の不動産会社で営業を務めていたとき、不動産のみならず、証券や保険、債券なども取り扱い、お客様の資産形成に最も寄与できる提案をしてきました。そのお陰でMVPを3年連続で獲得できたのですが、同時に疑問を抱きました。 「日本人はこれほどまでに金融リテラシーが低いのか」 ただ、当時はこのテーマに対する自分なりの答えが見出せ