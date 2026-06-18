きょう(木)は、晴れる地域もありますが、全国的に傘の出番となる所が多くなりそうです。5時現在、大きな雨雲が３つあり、それぞれ九州南部、関東、日本海の海上に雨を降らせています。九州南部・奄美の雨は夜まで続く見込みで、特に午前を中心に大雨のおそれがあります。これまでの雨で地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害には警戒をしてください。関東の雨は昼前には止む所がほとんどで、午後は日の差すタイミングもあるでし