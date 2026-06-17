南陽市の中心部で17日朝、クマの目撃情報が相次ぎ、市の猟友会が緊急銃猟でクマ1頭を駆除しました。ことしに入り、山形県内で緊急銃猟によるクマの駆除は3件目です。畑のなかを駆け抜ける黒い影、クマです。この写真は17日朝南陽市内で撮影されました。午前4時半ごろ南陽市郡山のJR赤湯駅東側で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。近隣住民「新幹線も止まる赤湯駅の前なのでよそからのお客様も見えられるので非