県は6月17日、松茂町沿岸で採れた天然のカキから、国の基準値を超える「麻痺性貝毒」を検出したと発表しました。このため県は、関係する漁協などに、鳴門市里浦町と松茂町沿岸での二枚貝の採取と出荷の自主規制を要請し、このエリアで採れた二枚貝を食べないよう県民に呼び掛けています。