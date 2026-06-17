阿南市は6月16日、市内で災害時に避難の支援を必要とする人の情報を集めた名簿を関係者に配布する際に、個人情報の提供について同意していない1222人の情報が入った名簿を誤って配布したと発表しました。阿南市によりますと、市では災害時に避難の支援を必要とする人の情報を集めた「避難行動要支援者名簿」を毎年作成しています。5月に、この名簿を市の消防分団長や民生委員へ配布しましたが、6月15日にある民生委員から別の件で