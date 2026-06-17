全国瞬時警報システム「Jアラート」による緊急地震速報への対応訓練が6月16日、全国一斉に行われ、県庁でも訓練が行われました。このあと緊急地震速報の音声が流れます。ご注意ください。（訓練）「緊急地震速報、大地震です」「Jアラート」は、防災行政無線を自動起動させ、緊急地震速報などの情報を、瞬時に住民らに伝えるシステムです。16日は、全国一斉にJアラートを通じた緊急地震速報に対応する訓練が行わ