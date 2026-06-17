サッポロビールとジェイアール東日本企画、JR北海道フレッシュキヨスクは、「BEER STAND SORACHI」を、8月31日をもって営業を終了する。同店舗は、「サッポロ SORACHI 1984」の樽生ビールが飲めるコンセプトバーとして2023年9月1日にオープン。当初は期間限定で営業する計画だったものの、好評により札幌駅構内の工事開始まで常設店舗として営業するとしていた。「サッポロ SORACHI 1984」と、道産素材にこだわった「DO3TABLE」の