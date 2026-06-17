ジェットスター航空、オリエントコーポレーション、Mastercardは、「ジェットスターカード」の新規会員募集を6月30日をもって停止する。2020年2月26日から発行を開始し、ショッピング利用に応じて貯まるポイントを、フライトバウチャーなどに交換できるほか、「Club Jetstar」の特典を1年間お試しで提供（条件あり）、機内販売が10％割引となるなどの特典も提供している。国内・海外旅行傷害保険や紛失・盗難補償が付帯する。年会