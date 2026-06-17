吉野川高校の生徒が、学校の農場で栽培・収穫した農産物を販売する「販売実習」が6月16日、吉野川市で行われました。（高校生）「いらっしゃいませ」（客）「どれも新鮮、安い、重い」これは吉野川高校が日頃の活動を知ってもらうとともに、鴨島駅周辺の活性化につなげようと行っている取り組みで、学校の農場で栽培・収穫した農産物や加工品などを販売しています。16日は、農業科学科・生物活用科の生徒20人が、花の苗や果物、焼