県は16日、長島町の沿岸を含む八代海の広い範囲に赤潮警報を出し、注意を呼びかけています。県水産技術開発センターによりますと、16日行った調査で、長島町の沿岸を含む八代海の広い範囲で、毒性の強い有害プランクトンの「シャットネラアンティーカ」の増殖が確認されたということです。今後さらに増殖し、漁業への被害が発生する恐れがあることから、県は16日、赤潮警報を出しました。周辺は、ブリの養殖など漁