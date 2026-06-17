きょう17日（水）は、梅雨前線の影響により、九州南部や南西諸島では今後も雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。ただ、夜以降は次第に雨が弱まる見込みです。一方東日本太平洋側では、午後は雲が広がりやすくなり、所々でにわか雨があるでしょう。その他の地域は概ね晴れそうです。あす18日（木）は、西日本から北日本は広い範囲でくもりや雨となるでしょう。中国四国や北日本では多少晴れ間がありますが、ぱっとしな