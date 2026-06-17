今年に入って、EVを続々と日本に投入イスラエルとアメリカがイランを攻撃したことをきっかけに、日本に輸入される石油の9割以上が通過するというホルムズ海峡が封鎖された。【画像】昔ながらの自動車っぽい？400万円切りのEV『シトロエンe-C3』全38枚これを受けて、日本ではそれ以外のルートでの原油確保を進めているようだが、世界的な石油不足ということもあって、価格が上がるのは避けられないようだ。シトロエンC3に設定され