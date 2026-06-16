ノルウェー・エアシャトル（ノルウェイジアン）は、北欧最大手のレジャー旅行会社グループ、Nordic Leisure Travel Group（NLTG）の買収に合意した。取得総額は約79億4,000万スウェーデンクローナで、現金35億スウェーデンクローナと株式3億株で取得する。NLTGの現オーナーは買収完了後、ノルウェー・エアシャトルの主要株主となる。買収には当局の承認が必要で、今年後半の完了を見込む。NLTGは、ノルウェーとスウェーデンの「Vin