ドローンを使って、近所に住む70代の夫婦の様子を繰り返し撮影したなどとして、板野町の69歳の男が6月15日、逮捕されました。逮捕されたのは、板野町唐園の無職の男・69歳です。警察によりますと、容疑者の男は、2024年7月から2025年6月にかけ、ドローンを使って近所に住む70代の夫婦の生活の様子を繰り返し撮影するなど、見張り行為を行ったとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。2026年1月、被害者