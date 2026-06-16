洗濯物をたたむのは面倒ですよね。家族全員分となるとかなり時間がかかるし、時間がかかる作業です。「洗濯物はたたむものという固定観念がありましたが、手間と時間が奪われるため、試行錯誤を続けてきました」と話すのは、整理収納訪問サポートをしているライフオーガナイザーのESSEベストフレンズ101メンバーのさいきかよこさん。洗濯物をたたむ手間を減らすコツについて語ります。1：コーデのセットをつくって「制服化」元々は