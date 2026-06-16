洗濯物をたたむのは面倒ですよね。家族全員分となるとかなり時間がかかるし、時間がかかる作業です。「洗濯物はたたむものという固定観念がありましたが、手間と時間が奪われるため、試行錯誤を続けてきました」と話すのは、整理収納訪問サポートをしているライフオーガナイザーのESSEベストフレンズ101メンバーのさいきかよこさん。洗濯物をたたむ手間を減らすコツについて語ります。

1：コーデのセットをつくって「制服化」

元々はそれなりに量があった私たち夫婦の服。今日はなにを着るか、選ぶことが楽しみでした。しかし、年齢を重ねるごとに、着心地のいい服が決まってきたこともあり、夫が「同じ服が複数あればいい。洋服選びに悩みたくない」と言い始めました。

それがきっかけで、『自分が心地よくいられる服』だけに絞ることに。厳選した服だけのルーティンはとても快適らしく、その後、私や子どもたちも同様のスタイルになりました。

その結果、今は洗濯して乾燥し、取り込んだ服は「自分用のカゴ」にひとまとめに入れるだけ。そのカゴには、下着やパジャマ、靴下、服の一式が入っています。次の日は、そのカゴの中の洋服を着るだけ。畳んで収納するということもありません。

この方法は、

・シワになりにくい素材 ・コーデを制服化できる人 ・毎日洗濯する人

におすすめだと感じています。

2：子ども服におすすめ「ヒモつき洗濯バサミ」

子ども服や軽量のスポーツウエアにおすすめなのが、ハンガー＆ヒモつき洗濯バサミの組み合わせ。

トップスをハンガーにかけ、そのハンガーにかけておいたヒモつき洗濯バサミに、一緒に着るボトムスを挟んでおくというもの。ハンガーごと収納場所にかけるだけなのでとてもラクです。

とくに、

・小さいサイズの子ども服 ・スポーツウエアなどたたんでも自立しにくい素材

におすすめです。

3：カゴに「投げ込み」スタイル

乾いた衣類をアイテム別にカゴや引き出しに入れるだけ。この仕組みの場合、決まった場所の中で「探す」動きは出てきますが、とにかく簡単です。畳んで収納するのがしんどい、という方にはおすすめ。

アイテム別にカゴや引き出しが必要なので、比較的スペースが確保できる場合に。

ラクに続けるポイントは、棚の高さを、カゴを引き出さなくても中身が見えるくらいにすること。「カゴを引き出す」というアクションが減り、探しやすくなります。引き出しの場合は、1引き出し1アイテムとして、ほかの衣類と混ぜないことでラクに続きます。

どんな動きだったらラクに続けられるのか、優先したいことはなんなのか、人それぞれ違ってくると思います。毎日のことなので、自分に合う方法を見つけていきたいですね。