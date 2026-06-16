元NMB48和田海佑『週刊SPA!』表紙に登場！あざカワ新婚生活グラビアで読者全員TKO負け♡

『週刊SPA! 6月16日号』は6月9日に発売！

表紙の人＆美女地図～私が主人公～：和田海佑

6月9日発売の『週刊SPA! 6月16日号』の「表紙の人＆美女地図～私が主人公～」に、和田海佑が登場した。

和田海佑 © 撮影／佐藤佑一

彼女は昨年11月にNMB48を卒業。今回は6月のジューンブライドの季節に合わせ、「新婚生活グラビア」を披露している。 持ち前の「あざカワ」な魅力と、とろけそうな美ボディを存分に発揮。読者全員をTKO負けさせるほどの仕上がりだ。グループ卒業を経て、新しくなった彼女の姿を堪能できる一冊となっている。

和田海佑 © 撮影／佐藤佑一

【プロフィール】

和田海佑

1997年 兵庫県生まれ T158

2020年にNMB48の7期生としてデビュー。昨年11月に同グループを卒業。1st写真集『確信犯』（ワニブックス）が発売中。5月に東京ドームで開催されたボクシング井上尚弥対中谷潤人戦でラウンドガールを務め注目を浴びる。

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【クレジット】撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／澤田果歩（GiGGLE） スタイリング／米丸友子