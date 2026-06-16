エアバス・コーポレート・ヘリコプターズは、シェア別荘サービスを提供するNOT A HOTELに、ACH130アストンマーティン・エディション（機体記号：JA01GA）を引き渡した。日本では初導入となる。NOT A HOTELが2025年7月に発表したモビリティサービス「NOT A GARAGE」を通じ、共同オーナーとして区分所有できる。1機目は22口限定で販売し、すでに完売している。2機目も導入する計画で、現在も1口5,500万円（税込）で販売している。初