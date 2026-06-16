岡本硝子が後場に入りプラスに急浮上している。正午ごろ、国内自動車メーカーが発売したプレステージ・ブランドに同社製レンズが採用されたと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。詳細は明らかにされていないものの、同件の業績への貢献が期待されている。 出所：MINKABU PRESS