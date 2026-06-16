三井不動産は6月26日〜28日、リージョナルパートナーとして応援しているニュージーランドのラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」の来日を記念したイベント「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」を、「Hisaya-odori Park ミズベヒロバ」(愛知県名古屋市)で開催する。時間は11:00〜17:00。MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK同イベントは、ラグビー体験や選手との交流を通じてスポーツを体験する機会を創出し、都市公園を舞台