徳島弁護士会は6月15日、最低賃金を審議する会などに対し、最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明を発表しました。県内の最低賃金は2026年から、1時間あたり1046円に引き上げられました。しかし声明では、これでは労働者が十分に生活していけるだけの水準が確保されているとは言えず、近年の物価上昇の中で、労働者の生活の安定という最低賃金法の目的を実現するためには、その額を大幅に引き上げる必要があると訴えています。