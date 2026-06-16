第三の「関門ルート」開通へ九州と本州の間は、「関門海峡」によって隔てられています。ここに今後、新たなルートが開通する予定です。一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。関門海峡は、山口県下関市と福岡県北九州市の間にあります。最も狭いところだとわずか600m程度しか離れていませんが、急流が流れていることから難所となっており、これによって、九州と本州が分断されています。【画像】超