サッカー日本代表が粘りに粘って同点で終えたワールドカップ北中米大会初戦のオランダ戦を受けて2026年6月15日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）が次戦のチュニジア戦について予想を展開した。W杯3大会連続出場の元日本代表小野伸二さんが解説でキーマンとして注目したのは久保建英選手。オランダ戦では負傷交代で、状態も気になるが、切り込みに期待した。要マークはエリス・スキリ選手「この選手を自由にさせない」小野