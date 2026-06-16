コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーと古河電気工業がバーチャルPPAを締結した。同PPAの対象はコスモエコパワーが静岡県掛川市において建設中の遠州風力発電所(発電設備容量：6.33MW)だ。同PPAの対象は、コスモエコパワーが静岡県掛川市において建設中の遠州風力発電所(発電設備容量：6.33MW)。古河電工は遠州風力発電所から生み出される年間約1,000万kWh相当の環境価値を受け取り、年間約4,200