毎日運動をしているのになかなか痩せない人がいる一方、特に運動をしていないのに、以前よりも体重が減る人もいます。「がんになると痩せる」といわれていますが、この場合、がんの可能性はあるのでしょうか。天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【危険】ダイエットしていないのに…これが痩せたときに疑うべき「がん」