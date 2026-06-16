共立メンテナンスは、「天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳」を6月24日にプレオープンする。建物は地上6階建て。客室はダブル、ツイン、2ドア冷蔵庫や電子レンジを完備したレジデンシャルルーム、快眠寝具ブランドを採用した睡眠ととのいルームなど全198室を設ける。館内には天然温泉の露天風呂と内風呂、オートロウリュ式高温ドライサウナと水風呂を備えた大浴場のほか、貸切風呂、湯上がり処、マンガコーナー、ランドリーコーナ