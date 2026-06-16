台湾メディアの工商時報は15日、レアアースにおける中国依存からの脱却を目指す日本が、今度はグリーンランドに狙いを定めていると報じた。記事は、中国産レアアースへの依存からの脱却を模索する日本政府は今夏にも経済産業省や商社、日本エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）で構成する代表団をグリーンランドへ派遣する計画だと報道。代表団は現地でレアアース資源の開発可能性を評価するとともに、グリーンランド自治政府と