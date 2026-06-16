「こういう質問が一番嫌いでね」本田圭佑が“生配信”でオランダ戦の激闘に独自見解！「あんなんが日本におったらスーパースーパースーパースターですよ」【W杯】
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。北中米ワールドカップのグループＦ、日本代表vsオランダ代表戦を中継したNHKの現地解説を務め、自由奔放なコメントで日本のファンから喝采を浴びた直後、あらためて２−２の壮絶ドローを振り返った。
ホテルの一室で聞き手を担ったのは、人気TikTokerのウンパルンパさん。まず最初に「オランダ戦のMVPは？」と問われた本田は、「いっつもこういうことメディアに訊かれるんですけど、こういう質問が一番嫌いでね」とずばり。ウンパさんを苦笑させると、「ひとり決めらんなくないですか。テレビとかで訊きたくなるのは分かるし、メディア受けってのも含めての質問なのも分かる。でもいっつも僕は何人も答えてきてる。なので、印象に残った選手を次々に話していきたい」と説明した。
鈴木彩艶の前半のスーパーセーブや、堂安律＆中村敬斗の攻守への貢献、鎌田大地と佐野海舟の２ボランチの巧さなどを力説。そのなかで、堂安と対戦したオランダ代表のFWコディ・ガクポを絶賛した。
「相手で一番凄かったのは11番のガクポさん。ガクポさんって言うのもおかしな話やけど、だって193センチであのスピードで、あのボールタッチですよ。いやいや、あんなんが日本におったらスーパースーパースーパースターですよ」
リバプールで活躍する大物を褒めるだけでない。「ただタケ（久保建英）も凄かった。ガクポはタケが堂安さんを何度もフォローしてるのが目に入ってるから、徐々に中に仕掛けるんだけど、タケが目に入ってすぐバックパスを出してた」と解説しつつ、「堂安さんも凄いけど、タケが何度もサポートしてたから。ああいうところを観ると、日本代表の団結力を凄く感じますよね」と続け、ウンパさんを感心させていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
ホテルの一室で聞き手を担ったのは、人気TikTokerのウンパルンパさん。まず最初に「オランダ戦のMVPは？」と問われた本田は、「いっつもこういうことメディアに訊かれるんですけど、こういう質問が一番嫌いでね」とずばり。ウンパさんを苦笑させると、「ひとり決めらんなくないですか。テレビとかで訊きたくなるのは分かるし、メディア受けってのも含めての質問なのも分かる。でもいっつも僕は何人も答えてきてる。なので、印象に残った選手を次々に話していきたい」と説明した。
「相手で一番凄かったのは11番のガクポさん。ガクポさんって言うのもおかしな話やけど、だって193センチであのスピードで、あのボールタッチですよ。いやいや、あんなんが日本におったらスーパースーパースーパースターですよ」
リバプールで活躍する大物を褒めるだけでない。「ただタケ（久保建英）も凄かった。ガクポはタケが堂安さんを何度もフォローしてるのが目に入ってるから、徐々に中に仕掛けるんだけど、タケが目に入ってすぐバックパスを出してた」と解説しつつ、「堂安さんも凄いけど、タケが何度もサポートしてたから。ああいうところを観ると、日本代表の団結力を凄く感じますよね」と続け、ウンパさんを感心させていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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