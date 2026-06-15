企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年5月19日、同社が提供する新入社員研修の受講生を対象に実施した新入社員の「入社の決め手やキャリア観について」の調査結果を発表した。将来の目標「自己成長」が最多で75.0％＜新入社員に聞いた入社の決め手3位「社員が魅力的」、2位「成長できる環境」、1位は？ジェイック調査＞の続きです。調査では続いて、今後のキャリアで実現したいことを聞いたところ