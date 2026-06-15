2026年4月、福山市内の集合住宅で女性の首をハサミで刺し殺害しようとしたとして、この集合住宅に住む男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福山市道三町の自称 無職の男（50）です。警察によると男は4月、自宅のある集合住宅で、知人女性の首や後頭部などをハサミで刺すなどして殺害しようとした疑いです。調べに対し「ハサミで刺したが殺そうと思ったわけではない」と殺意を否認しています。女性は一時意