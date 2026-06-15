大分県竹田市にあるサーキットでモータースポーツの体験イベントが開かれ、自動車整備士を目指す学生が最高時速140キロの世界を体験しました。 【写真を見る】プロレーサーに同乗し最高速度140キロを体験整備士目指す学生100人参加大分・竹田市 このイベントは大分ダイハツ販売が開催したもので、自動車整備士を目指す県内の専門学校生ら100人が参加しました。 学生たちは竹田市のSPA