主に精神障害当事者やその家族を対象としたリハビリテーションプログラムの一つに、「当事者研究」というものがあります。これは統合失調症や依存症などの当事者が経験した身近な困りごとや悩み、問題を「研究課題」として持ち寄り、それを考察して解き明かしていく、自助の対話実践プロセスのこと。北海道浦河郡浦河町にある社会福祉法人「べてるの家」と浦河赤十字病院精神科で始まった試みで、北海道医療大学名誉教授の向谷地