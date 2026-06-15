かねてから様々な形でモータースポーツへの情熱を美しいモデルへと変貌させてきた、ショパール。本年も変わらぬ情熱と共に、ミッレミリアに敬意を示した新作モデル「ミッレ ミリア GTS パワーコントロール グリージョ‐ブルー - 2026 レーシング エディション」を発表した。【画像】モータースポーツへの情熱とイタリアンレーシングスピリットを体現する、ショパールの新作モデル（写真5点）1988年以来、イタリアの公道レース「ミ