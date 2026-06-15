声優・高尾奏音のファースト写真集『高尾奏音1st写真集 一音（読み：いちおん）』が、彼女の誕生日である2026年9月10日に発売。6月13日より各書店で予約受付がスタートしている。 【写真】『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット 高尾は『BanG Dream!』Ave Mujicaの豊川祥子役、『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』の星宮陽花里役などで知られる声優。ロケ地となったのは、高尾の特