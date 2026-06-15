『バンドリ！』豊川祥子役などの声優・高尾奏音、1st写真集が9月10日刊行へ　ゆかりの地・浜松で見せる大人の表情

声優・高尾奏音のファースト写真集『高尾奏音1st写真集 一音（読み：いちおん）』が、彼女の誕生日である2026年9月10日に発売。6月13日より各書店で予約受付がスタートしている。

【写真】『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット

高尾は『BanG Dream!』Ave Mujicaの豊川祥子役、『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』の星宮陽花里役などで知られる声優。ロケ地となったのは、高尾の特技であるピアノにちなんだ「楽器のまち」静岡県浜松市。凛とした大人っぽい姿でピアノを弾くカットから、海ではしゃぐ笑顔、ナチュラルな制服姿、素顔が覗く部屋着まで、彼女の“今”の魅力を収めた一冊となっている。写真集の編集・制作は、数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当する。

あわせて発売を記念した各種特典・イベントの実施も発表。インフォスクエアでは、3冊セット予約者を対象に10月31日と11月14日に開催の2ショットチェキ会への招待を実施。早期予約者には直筆サイン・宛名入り写真集が届けられる。アニメイト・ゲーマーズでは、11月15日に都内某所で写真集サイン会を抽選で開催する。

また、ゲーマーズでは9月8日からAKIHABARAゲーマーズ本店にて約2週間のパネル展を開催。展示パネルに直筆サイン＆宛名を入れて抽選でプレゼントするキャンペーンも実施される。

各専門店では限定カバーやアクリルスタンド、A4サイズアナザーフォトブック、B2タペストリーなどが付属する限定版／特典付き写真集が販売される。

■高尾奏音コメントこの度、人生初の写真集を発売させていただくことになりました!音楽にゆかりがある浜松で撮影させていただき、私の内面や素顔がぎゅっと詰まった一冊になっていると思います。本来、写真集は視覚で楽しむものだと思いますが、1カット1カットからそのシチュエーションの音や声が聞こえてくるような、そんな心のこもった写真集にできたらなという気持ちで撮影に臨ませていただいたので、ぜひそれぞれのカットの『一音』ずつを楽しみながら、お手に取っていただけたら嬉しいです!

（文＝リアルサウンド ブック編集部）