中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年6月15日にXを更新。小泉進次郎防衛相がインドネシアのプラボウォ大統領に戦艦「三笠」の模型を贈ったことを猛批判した。「帝国主義時代の軍艦の模型を被害の当事国にあげる必要はない」発端となったのは、小泉防衛相が13日にXでインドネシアを訪問したことを報告したこと。ポストでは「プラボウォ大統領の私邸で会談した際に私の地元横須賀の戦艦『三笠』の模型をギフトとしてお持ちしま