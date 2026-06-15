歌手の工藤静香（56）が、広々とした自宅庭に実る果物を披露し、反響が寄せられている。【映像】工藤静香の広々とした自宅庭や庭で育てた果物これまでInstagramで自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジの収穫の様子を公開し、「しーちゃん家の家庭菜園すごすぎ」「庭がこんなに広いなんて」などと話題になっていた工藤。広々とした自宅庭で育てた果物披露2026年6月13日の更新では、「山桃！熟すと直ぐに落ちてしまうから、こ