今後3年間で50台の新型車を投入6月11日に新型『Sクラス』を発表したメルセデス・ベンツ日本（以下、MBJ）。今年、日本市場はこの新型Sクラスを皮切りに、新型CLAやGLCの電気自動車版などのニューモデルを投入予定だ。【画像】光るグリル、生成AI、フラットプレーンV8など、新型『メルセデス・ベンツSクラス』はモデル史上最大規模の改良！全140枚世界的には、今後3年間で50台の新型車を投入するという。新型Sクラスは、そんな新