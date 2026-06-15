ワールドカップの初戦を戦っている日本代表だが、後半途中にFW久保建英が左膝を痛めるアクシデントで途中交代した。攻撃の核として積極的にシュートを放つ場面が目立った久保だが、後半25分あたりで左膝を痛める。自らの足でピッチ外に出て治療を試みたが、FW小川航基と交代になった。